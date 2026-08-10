Yuken Kogyo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yuken Kogyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63.55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 62.79 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 7.72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch