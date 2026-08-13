Yuken India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yuken India präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.84 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Yuken India 1.34 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch