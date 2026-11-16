Yuhwa Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yuhwa Securities hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 86.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yuhwa Securities 103.00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 12.52 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.85 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch