Yuhwa Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yuhwa Securities präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Yuhwa Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 89.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 106.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.52 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 11.85 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch