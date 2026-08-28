Yueyang Forest Paper stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yueyang Forest Paper hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14.91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.00 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.35 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch