Yuasa Trading verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yuasa Trading hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 162.07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 149.18 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 150.26 Milliarden JPY – ein Plus von 11.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yuasa Trading 134.19 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch