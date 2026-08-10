Yuasa Trading legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yuasa Trading gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 99.50 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yuasa Trading 80.07 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Yuasa Trading mit einem Umsatz von insgesamt 131.56 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch