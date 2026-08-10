Yuasa Funashoku verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yuasa Funashoku veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 45.83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 37.39 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 32.36 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch