Yuasa Funashoku öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yuasa Funashoku lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5.99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Yuasa Funashoku ein EPS von 35.52 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31.62 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 31.53 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch