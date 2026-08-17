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17.08.2026 06:37:00
Yuanta Securities Korea zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Yuanta Securities Korea hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 291.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 114.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 147.29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 465.22 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 188.13 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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