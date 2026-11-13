Yuanta Securities Korea verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yuanta Securities Korea hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 202.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 145.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Yuanta Securities Korea im vergangenen Quartal 340.29 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yuanta Securities Korea 238.43 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch