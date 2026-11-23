Yuanta Financial hat sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Yuanta Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.32 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.760 TWD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yuanta Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5.55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 61.90 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 65.54 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch