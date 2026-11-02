Yuanjie Semiconductor Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yuanjie Semiconductor Technology A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 3.35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.480 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 683.9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 283.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 178.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch