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31.08.2026 06:37:00
Yuanjie Semiconductor Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Yuanjie Semiconductor Technology A hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.44 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.260 CNY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 569.9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 372.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 120.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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