Yuan Longping : un engagement envers la bienfaisance et le bien-être de l'humanité

BEIJING, 25 mai 2021 /CNW/ - Un reportage de China.org.cn sur Yuan Longping :

Yuan Longping, le célèbre scientifique chinois qui a permis à d'innombrables personnes d'échapper à la faim, est décédé le 22 mai dernier, causant un immense chagrin au sein de la population chinoise. Son décès a été annoncé par de nombreux médias internationaux.

Surnommé le « père du riz hybride », Yuan Longping a cultivé la première souche de riz hybride à haut rendement au monde en 1973. Depuis ce moment, le rendement du riz hybride a continué d'établir de nouveaux records mondiaux, en passant de 300 kg à 500 kg, puis à 700 kg par mu (environ 0,07 hectare). Aujourd'hui, le rendement par mu du riz super hybride Chaoyou 1000 mis au point par l'équipe de Yuan a dépassé les 1 000 kg. Avant Yuan, la communauté scientifique mondiale ne croyait pas que le riz pouvait être croisé.

Cet homme ordinaire, mais formidable, a non seulement aidé la Chine, un pays de 1,4 milliard d'habitants, à résoudre le problème de l'autosuffisance alimentaire, mais a également apporté une contribution importante à la stabilité alimentaire mondiale.

À présent, le riz hybride mis au point par l'équipe de Yuan a été introduit pour une utilisation à grande échelle et pour des essais de plantation dans des dizaines de pays et de régions du monde entier. À Madagascar, les rendements du riz hybride ont été jusqu'à 300 % supérieurs à ceux des variétés naturelles. En Indonésie, la production a été supérieure au double de celle des variétés locales. En 2018, des essais de production de riz dans les déserts de Dubaï ont été, pour la première fois dans l'histoire, menés avec succès par l'équipe de Yuan.

Selon de nombreuses personnes, il était un scientifique qui poursuivait sans relâche ses rêves malgré la solitude et les obstacles. Les expériences de croisement hybride ne sont pas faciles à réaliser. Au début de ses recherches, Yuan a personnellement examiné plus de 14 000 épis de riz avant de trouver six plantes naturellement mâles et stériles. À l'âge de 90 ans, il menait encore des recherches, visitant presque chaque jour des champs pour observer la croissance du riz hybride.

Yuan était également un gentilhomme bienveillant avec un dévouement inébranlable pour le bien-être de l'humanité. Malgré le fait qu'il soit né dans une famille instruite, il a été témoin de la famine lorsqu'il était jeune. Cela l'a convaincu de se consacrer à la recherche agricole. Il a passé plus de 10 ans à aider les pays africains à cultiver du riz hybride et a travaillé sans relâche pour exploiter le potentiel de rendement du riz pendant plusieurs dizaines d'années. Durant les dernières années de sa vie, Yuan s'est consacré à la recherche et au développement du riz marin. Il a déployé tous ses efforts en vue de réaliser son plus grand souhait : que les gens du monde entier aient suffisamment à manger.

Yuan Longping a laissé derrière lui le précieux héritage de la petite graine de riz au monde entier. « En quelque sorte, nous sommes tous des graines qui doivent essayer de croître pour devenir de bonnes personnes », a dit un jour Yuan. Cet homme ordinaire, mais formidable, mérite que l'on se souvienne de lui.

China Mosaic

http://www.china.org.cn/video/node_7230027.htm

Yuan Longping : un engagement envers la bienfaisance et le bien-être de l'humanité

http://www.china.org.cn/video/2021-05/25/content_77524871.htm

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1518372/video.mp4

SOURCE China.org.cn