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22.10.2026 06:37:00
YTO Express Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
YTO Express Group äusserte sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 0.42 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YTO Express Group 0.300 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat YTO Express Group im vergangenen Quartal 19.50 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YTO Express Group 18.27 Milliarden CNY umsetzen können.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.419 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 19.63 Milliarden CNY umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.ch
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