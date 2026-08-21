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21.08.2026 06:37:00
YTO Express Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
YTO Express Group hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.53 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.280 CNY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.12 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.82 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.460 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 20.13 Milliarden CNY belaufen hatte.
Redaktion finanzen.ch
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