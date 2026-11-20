YTL präsentierte am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0.03 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.030 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.25 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.64 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch