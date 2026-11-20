YTL Power International Bhd lud am 19.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.05 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte YTL Power International Bhd 0.060 MYR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40.73 Prozent auf 7.54 Milliarden MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.36 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch