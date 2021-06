YSL Beaute Réaffirme Son Engagement Pour La Restauration Des Écosystèmes Dans La Vallée De L'ourika En L'honneur De La Journée Mondiale De L'environnement

Dans La Lignee De La Decennie Des Nations Unies Pour La Restauration Des Ecosystemes, Le Projet Environnemental A Long Terme De YSL Beaute Rejoint Le Mouvement De Prevention Du Changement Climatique

PARIS, 5 juin 2021 /PRNewswire/ -- En l'honneur de la Journée mondiale de l'environnement (5 juin 2021), YSL Beauté réaffirme son engagement en faveur de l'agriculture régénérative et de la restauration des écosystèmes dans la vallée de l'Ourika, qui abrite ses jardins communautaires de l'Ourika au Maroc. Ce programme s'inscrit dans la lignée du programme de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, qui est lancé aujourd'hui et se poursuivra jusqu'en 2030 – le temps nécessaire que les scientifiques ont identifié comme la dernière chance de prévenir un changement climatique catastrophique. En rejoignant le mouvement pour prévenir, arrêter et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde, YSL Beauté vise à avoir un impact positif sur la biodiversité et les communautés locales en restaurant les terres dégradées et en créant un cercle vertueux d'innovation, de restauration et de croissance durable.

LES JARDINS COMMUNAUTAIRES D'OURIKA : UNE APPROCHE GLOBALE POUR RESTAURER LA NATURE

Situés dans la région des montagnes de l'Atlas au Maroc, les jardins communautaires de l'Ourika sont une oasis de beauté durable. Depuis le début du projet en 2013, ce site unique est consacré à la culture d'ingrédients cosmétiques, reflet d'une approche innovante de la recherche avec un espace entièrement dédié à la science botanique.

« Les Jardins Communautaires de l'Ourika sont un projet expérimental inspiré par la passion de M. Yves Saint Laurent pour le Maroc. Suivant ses traces, ces jardins offrent une opportunité d'observer, de cultiver et, finalement, de transformer un écosystème menacé par le changement climatique en un environnement prospère », déclare Stephan Bezy, Directeur Général International, Yves Saint Laurent Beauté. « Aujourd'hui, en reconnaissance de la Journée mondiale de l'environnement, nous renouvelons notre engagement en faveur du développement durable avec ce programme innovant et socialement responsable de l'ONU ».

Les jardins communautaires de l'Ourika créent des changements durables en déployant des programmes ayant un impact positif sur la communauté des femmes locales qui cultivent le jardin et sur la biodiversité en appliquant des pratiques d'agriculture régénérative. Les actions prioritaires comprennent :

La régénération des écosystèmes dégradés : depuis 2017, YSL beauté a restauré 335 hectares dans la vallée de l'Ourika, un environnement menacé par la désertification.

Travailler avec les communautés : les jardins rassemblent une coopérative de 32 femmes dans un programme social qui s'efforce de promouvoir les compétences et l'artisanat ancestral des communautés locales tout en créant des opportunités d'emploi.

La préservation des espèces végétales indigènes : avec plus de 200 espèces botaniques présentes.

La promotion de la recherche et de la sensibilisation botanique : 12 plantes issues des jardins présentées dans les campagnes de produits YSL Beauté.

REJOINDRE LE MOUVEMENT #GENERATIONRESTORATION : LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR LA RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES

Alors que nous entrons dans la prochaine décennie, le besoin d'actions environnementales réelles et mesurables n'a jamais été aussi grand. Depuis 1974, la Journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année le 5 juin. Cette année, le thème de cette journée marquante est « la restauration des écosystèmes » ; c'est-à-dire prévenir, arrêter et inverser les dommages environnementaux dans chaque écosystème, en passant de l'exploitation de la nature à sa restauration.

Cette Journée mondiale de l'environnement lancera la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, un cri de ralliement mondial pour faire revivre des milliards d'hectares de terres, des forêts aux terres agricoles, des montagnes à la mer.

« Nous devons respecter l'environnement en respectant ses limites », précise Caroline Nègre, Directrice de la Communication Scientifique YSL Beauté. « Les plus grands scientifiques du monde ont averti qu'il ne nous restait que dix ans pour réduire notre utilisation des ressources afin de lutter contre le changement climatique. Parallèlement à notre propre processus de transformation pour réduire notre impact sur les ressources, il est essentiel et urgent que nous commencions à déployer des solutions si nous voulons restaurer et régénérer nos écosystèmes », ajoute-t-elle.

YSL Beauté agit en faveur de la restauration des écosystèmes de la vallée de l'Ourika depuis 2017 et s'engage à poursuivre et intensifier ce programme. Le monde entier peut faire partie de #GenerationRestoration et la marque est fière d'aligner le travail effectué dans les jardins communautaires de l'Ourika avec cette mission de l'ONU. Pour YSL Beauté, la Journée mondiale de l'environnement offre une inspiration pour un changement positif et un engagement plus fort pour continuer à développer des modèles et des innovations durables qui réparent l'environnement et soutiennent les communautés dans la construction d'un avenir plus vert.

UN CERCLE VERTUEUX DE CROISSANCE DURABLE

Situés au cœur de la Vallée de l'Ourika, les Jardins Communautaires de l'Ourika sont un lieu de préservation et d'innovation, dans le but de développer davantage le cercle vertueux de cet espace expérimental et iconique en encourageant et stimulant ceux qui cultivent la terre afin qu'ils puissent récolter tout ce qu'ils ont semé. La force de ces jardins réside dans leur capacité à transformer, oser et cultiver le changement.

En 2020, plus de 12 millions d'unités de produits d'YSL Beauté contenaient au moins un ingrédient des jardins communautaires de l'Ourika.

En 2022, 100 % des ingrédients renouvelables de la marque seront issus de sources durables.

En 2025, 100 % des nouveaux lancements de la marque incluront au moins un ingrédient des Jardins.

D'ici 2025, l'objectif est de restaurer plus de 1 000 hectares de terres en plus des 335 hectares d'écosystèmes restaurés existants.

De plus, alors que la marque cultivait déjà ses plantes en bio depuis plusieurs années, en 2020, elle a décidé d'aller plus loin en s'engageant dans une démarche de certification bio du jardin.