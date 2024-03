Ypsomed verkauft Geschäft mit Pen-Nadeln und Blutzuckermessgeräten

Burgdorf (awp) - Das Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed trennt sich vom Geschäftsbereich Pen-Nadeln und Blutzuckermessgeräte. Ypsomed verkauft dieses Geschäft an die italienische Firma Medical Technology and Devices S.p.A. (MTD) und legt den Fokus am Standort Solothurn verstärkt auf die Produktion von Autoinjektoren.

Ypsomed und MTD vereinbarten laut einer Mitteilung vom Mittwoch die schrittweise Übergabe des Geschäfts. Das soll sicherstellen, dass die Versorgung mit Pen-Nadeln zum Spritzen von Insulin und anderen Hormonen weiterhin reibungslos funktioniert. Während einer Übergangsphase produziert Ypsomed als Auftragsherstellerin weiterhin Pen-Nadeln, um den nahtlosen Transfer zu ermöglichen.

Laut den Plänen wird der Verkauf im Sommer 2024 abgeschlossen und die Produktionsanlagen in Solothurn bis Mitte 2025 schrittweise an die MTD-Standorte verlagert. Das Geschäft, das an MTD übertragen wird, erzielte im Jahr 2022/23 einen Umsatz von 52 Millionen Franken, dies bei einem Gruppenumsatz von 440 Millionen. Angaben zum den finanziellen Details des Deals werden in der Mitteilung nicht genannt.

Im Diabetes-Geschäft legt Ypsomed laut den Angaben den Fokus auf die Weiterentwicklung und Vermarktung der Insulinpumpenlösung Mylife Loop. "Die Transaktion wird es uns ermöglichen, das Wachstum zu beschleunigen und neue strategische Märkte zu erschliessen, indem wir ein breites Produktportfolio nutzen, das die Click-Technologie von Ypsomed mit der 34G-Pen-Nadel von MTD kombiniert", wird CEO Simon Michel zitiert.

Ausbau der Autoinjektoren-Produktion

Am Standort Solothurn wiederum investiert die Gruppe in die Produktion von Autoinjektoren. In den nächsten vier Jahren sollen über 100 Millionen Franken in den Ausbau von Kapazitäten für Autoinjektoren fliessen. Zudem nutzt die Gruppe freiwerdende Flächen für den Spritzguss-Werkzeugbau um, womit sich die bisherigen Werkzeugkapazitäten mittelfristig verdoppeln.

Mit diesen Investitionen würden Dutzende neue Arbeitsplätze geschaffen, heisst es. Bei Ypsomed geht man davon aus, dass allen Mitarbeitenden des Pen-Nadel-Geschäfts eine neue Stelle in der Gruppe angeboten werden kann. Für die temporären Mitarbeitenden werde man zusammen mit ihrem Personalverleihpartner im Laufe des Jahres 2024 passende Lösungen suchen, so die Mitteilung.

mk/tv