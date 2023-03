Ypsomed ersetzt Beat Maurer als Chief Legal durch Nicolas Meyer

Burgdorf (awp) - Beim Medtech-Unternehmen Ypsomed kommt es zu einem Wechsel in der Konzernleitung. Beat Maurer wird per Ende März 2023 seine Aufgabe als Chief Legal Officer nach 30 Jahren aufgeben und in Pension gehen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Er wird ersetzt durch Nicolas Meyer, welcher seine neue Arbeit Anfang Mai 2023 aufnimmt. Meyer war zuletzt als General Counsel für Ruag tätig und davor lange Zeit in derselben Funktion für Ems-Chemie.

cf/rw