Ypsomed-Aktie: Ypsomed startet Bau seines zweiten Werks in Deutschland

Im Rahmen des Projekts "Schwerin 2" soll der Standort in den kommenden Jahren in zwei Bauetappen vergrössert werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Mit dem Ausbau erhöhe Ypsomed seine Produktionskapazitäten, um der weltweit wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Medizintechnikprodukten für die Selbstmedikation gerecht zu werden. Die Investitionssumme beläuft sich laut Mitteilung auf über eine halbe Milliarde Franken.

Die Ausbaupläne waren bereits bekannt. Erst im vergangenen Jahr hatte Ypsomed die erste Produktionshalle in Schwerin eingeweiht.

Der Ausbau des Standorts Schwerin sei Teil der globalen Wachstumsstrategie von Ypsomed. An international wichtigen Standorten befinden sich weitere Produktionsstätten im Bau oder in Planung. So wird Ypsomed in Changzhou Ende Juni die erste eigene Fabrik in China eröffnen. In den USA wird derzeit nach einem geeigneten Produktionsstandort gesucht, das Projekt soll noch dieses Jahr starten. Und auch in der Schweiz werden die Produktionskapazitäten an den bestehenden Standorten in Burgdorf und Solothurn ausgebaut.

