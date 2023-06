Ypsomed-Aktie: Ypsomed-Chef kündigt Stellenausbau an - Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge

Zudem gab der Chef des Unternehmens den Ausbau der Mitarbeitendenzahl in Burgdorf und Solothurn bekannt.

Man plane, im laufenden Geschäftsjahr an den beiden Standorten 200 Stellen zu schaffen. "Neben dem Produktionsausbau in Schwerin und dem Aufbau eines eigenen Werks in China werden wir unsere Standorte in der Schweiz weiter stärken und ausbauen", wird YpsomedCEO Simon Michel in der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung zitiert.

Genehmigt wurde auch die Dividendenausschüttung von 17,7 Millionen Franken. Zudem bestätigten die Aktionäre sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates im Amt und wählten Gilbert Achermann für eine weitere Amtszeit zum Präsidenten.

An der Veranstaltung in Burgdorf nahmen laut der Mitteilung über 360 Aktionärinnen und Aktionäre teil.

tv/ra

Burgdorf (awp)