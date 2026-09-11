Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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11.09.2026 14:08:00
Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet
Die Aktien von Ypsomed geben am Freitag deutlich nach.
Zeitweise verlieren die Titel 6,40 Prozent auf 357,00 Franken. Bisher hatten die Aktien im laufenden Jahr um gut 16 Prozent zugelegt.
Die UBS senkte zugleich das Kursziel auf 400 von 425 Franken. CagriSema habe in Studien bei der Gewichtsreduktion schwächer abgeschnitten als das Konkurrenzpräparat von Eli Lilly. Entsprechend rechnet die Grossbank inzwischen mit einem geringeren kommerziellen Potenzial für das Mittel und damit auch mit weniger Umsatz für Ypsomed.
Zwar dürfte die breite Produktpipeline von Ypsomed weiter für Wachstum sorgen. Die geringeren Umsätze mit CagriSema dürften dadurch mittelfristig aber nicht vollständig ausgeglichen werden, schreibt die UBS. Entsprechend hat sie auch ihre Gewinnschätzungen gesenkt. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sieht die Grossbank das Verhältnis von Chancen und Risiken nun als ausgeglichen an.
Verstärkt werde der Druck durch die zeitgleiche Abstufung des grossen Kunden Novo Nordisk durch Morgan Stanley auf "Underweight". Die Analysten sehen maue Wachstumsperspektiven, die noch nicht ausreichend im Kurs berücksichtigt würden. Die Titel von Novo Nordisk stehen entsprechend ebenfalls im Minus.
jl/dm
Zürich (awp)
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