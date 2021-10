Ypsomed-Aktie verliert: Ypsomed lanciert Autoinjektor mit Smartphone-Konnektivität

Ypsomed lanciert mit dem "YpsoMate On" einen Autoinjektor für vorgefüllte Spritzen mit integrierter Konnektivität mit Smartphones. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten Autoinjektor dieser Art.

Autoinjektoren dienen Patienten mit chronischen Krankheiten, sich Medikamente etwa von zuhause aus selber zu spritzen, teilte Ypsomed am Dienstag mit. Mit digitalen Therapielösungen via Smartphone solle die Therapietreue und somit der Therapieerfolg verbessert werden. Der "YpsoMate On" erfasse automatisch die Verabreichung von Medikamenten und übermittle die entsprechenden Daten via Smartphone an ein Managementsystem zur Therapie.

Die Ypsomed-Aktie konnte im frühen Dienstagshandel an der SIX noch leichte Gewinne verbuchen, im Verlauf ist sie jedoch in die Verlustzone gesackt und zeigt sich zeitweise 0,53 Prozent schwächer bei 151,00 Franken.

