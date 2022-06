Ypsomed-Aktie rot: Ypsomed will Platzierungsfrist zur Kapitalerhöhung am 16. Juni starten

Insgesamt sollen maximal 1 Million neue Aktien mit einem Nennwert von je 14,15 Franken ausgegeben werden. Nun kommuniziert das Burgdorfer Unternehmen einige Details dazu.

Die Bezugs- und Platzierungsfrist zur Kapitalerhöhung wird den Angaben zufolge am 16. Juni starten und läuft bis am 23. Juni, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst. Bis dahin nicht bezogene Titel will die Gruppe in einer freien Platzierung veräussern. Der erste Handelstag für die neuen Aktien werde der 28. Juni sein.

Wie bereits bekannt, teilt Ypsomed im Rahmen der Transaktion ihren bestehenden Aktionärinnen und Aktionären ein Bezugsrecht zu, welches nicht gehandelt werden kann. Hauptaktionär und Gründer Willy Michel hat bereits angekündigt, dass er seine Bezugsrechte vollumfänglich ausüben werde. Die Familie Michel ist im Besitz von rund 74 Prozent des Kapitals.

Beim Bezugs- beziehungsweise Platzierungspreis rechnet Ypsomed - wie mitgeteilt - zu Marktkonditionen mit einem Abschlag von rund 2 bis 3 Prozent. Alleiniger Koordinator der Transaktion ist den Angaben zufolge die Zürcher Kantonalbank.

Die Aktie von Ypsomed gibt im Schweizer Handel zeitweise 4,09 Prozent auf 126.60 CHF nach.

Burgdorf (awp)