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11.11.2026 07:59:00
Ypsomed-Aktie: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
Ypsomed blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück und sieht sich für die kommenden Monate gut aufgestellt.
Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu
Wie die Zahlen zum ersten Semester zeigen, hat sich der Transformationsprozess der vergangenen Jahre ausgezahlt. Es sind die ersten Halbjahreszahlen als reine Anbieterin für Injektionssysteme, wie Ypsomed am Mittwoch in einem Communiqué betont.
Der Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft Ypsomed Delivery Systems kam bei knapp 287 Millionen Franken zu liegen - ein Plus von 17,5 Prozent. Dazu habe auch die Gewinnung von 30 neuen Kundenprojekten beigetragen - eine Rekordzahl, wie das Unternehmen schreibt. Ein Drittel davon entfalle auf Neukunden.
Besonders stark sei die Nachfrage bei Autoimmuntherapien gewesen, sowohl in Schwellenländern als auch in etablierten Märkten. Das Portfolio umfasst inzwischen mehr als 280 Programme: 190 in der klinischen Entwicklung und mehr als 90 kommerzielle Produkte.
Auch beim operativen Gewinn legte Ypsomed mit seinen Injektionssystemen kräftig zu. Mit gut 102 Millionen Franken lag er um 16,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Die entsprechende Marge verharrte trotz des Starts zahlreicher neuer Produktionslinien bei 35,7 Prozent nahe dem Vorjahreswert von 35,9 Prozent.
Neue Kundenprojekte schüren Optimismus
"Unser erstes Halbjahr als Pure-Play-Anbieterin zeigt, was ein konsequenter Fokus bewirken kann", wird Ypsomed-Chef Simon Michel in der Mitteilung zitiert. "Wir sind stark gewachsen, haben unsere Margen trotz des Hochlaufs neuer Produktionskapazitäten auf hohem Niveau gehalten und mehr Kundenprojekte gewonnen als je zuvor in einem Halbjahr." Vor allem die vielen neu hinzugewonnenen Kundenprojekte stimmten ihn zuversichtlich, so der Manager weiter.
Ypsomed erhöht Jahresprognose
Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 setzt sich das Ypsomed-Management damit höhere Ziele. Neu erwartet es ein Umsatzwachstum von 13 bis 16 Prozent (zuvor 12-15%). Beim EBIT wird neu ein Wert zwischen 220 und 240 Millionen Franken angepeilt (zuvor 210-230 Mio).
Auch die mittelfristige Zielsetzung bestätigt das Management: Im Geschäftsjahr 2029/30 will das Unternehmen einen Umsatz von 0,9 bis 1,1 Milliarden Franken und einen EBIT zwischen 280 und 340 Millionen Franken erreichen.
Burgdorf (awp) -
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