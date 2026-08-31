Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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31.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag billiger
Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 397,20 CHF nach.
Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 397,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 396,40 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 398,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 203 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 419,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 34,42 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Ypsomed-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,33 CHF aus.
In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,20 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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