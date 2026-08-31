Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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31.08.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 397,80 CHF.
Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 397,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'124 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Ypsomed-Aktie bis auf 391,80 CHF. Bei 398,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'276 Ypsomed-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 419,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 5,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,33 CHF je Aktie ausschütten.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,20 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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