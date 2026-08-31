Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagmittag mit Einbussen

Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 394,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'185 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 391,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 398,80 CHF. Zuletzt wechselten 2'488 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 419,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Gewinne von 6,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 33,95 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,33 CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 13,20 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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