Ypsomed Aktie News: Ypsomed verliert am Donnerstagnachmittag

Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 04:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 255,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'705 Punkten steht. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 253,00 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 255,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'176 Ypsomed-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 273,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 138,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Ypsomed am 07.11.2023 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Ypsomed möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch