Ypsomed Aktie News: Ypsomed fällt am Montagvormittag

Um 09:28 Uhr rutschte die Ypsomed-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 339,50 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'898 Punkten steht. Bei 338,00 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 342,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'138 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 439,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 22,67 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 261,00 CHF. Abschläge von 23,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,69 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.05.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,34 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

