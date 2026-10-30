Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag freundlich

Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 397,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'831 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Ypsomed-Aktie bei 400,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 395,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'378 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 418,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,40 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,09 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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