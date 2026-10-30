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30.10.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag freundlich

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 397,20 CHF nach oben.

Ypsomed
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Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 397,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'831 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Ypsomed-Aktie bei 400,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 395,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'378 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 418,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,40 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,09 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.73 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Ypsomed AG 394.80 -0.15% Ypsomed AG

Ypsomed am 30.10.2026

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