Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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30.09.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ypsomed konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 365,00 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 365,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'843 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Ypsomed-Aktie bis auf 365,00 CHF. Bei 365,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 154 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Bei 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 40,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,23 CHF.
In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,09 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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