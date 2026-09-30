Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Zum Vortag unverändert notierte die Ypsomed-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 363,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'688 Punkten tendiert. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 366,60 CHF zu. Das Tagestief markierte die Ypsomed-Aktie bei 362,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 365,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'072 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Mit Abgaben von 28,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,23 CHF je Ypsomed-Aktie.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,09 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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