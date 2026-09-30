Ypsomed Aktie News: Ypsomed verteuert sich am Mittwochmittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 363,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'716 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Ypsomed-Aktie bis auf 366,60 CHF. Bei 365,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'257 Ypsomed-Aktien.

Bei 418,00 CHF markierte der Titel am 19.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 12,97 Prozent niedriger. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,39 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,23 CHF je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 13,09 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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