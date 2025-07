Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochmittag billiger

Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 405,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'748 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 398,50 CHF. Mit einem Wert von 409,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'965 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 441,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,01 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 261,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 35,56 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,33 CHF je Ypsomed-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2026 16,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie gefragt: Umbenennung von Ypsomed Diabetes Care

Ypsomed-Aktie: Aktionäre genehmigen alle Anträge

Ypsomed-Aktie fällt ins Minus: Chinesischer Konzern setzt auf Autoinjektoren von Ypsomed