Ypsomed Aktie News: Ypsomed fällt am Mittag

Die Ypsomed-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 325,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 15'116 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bisher bei 325,00 CHF. Bei 333,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'523 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 389,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.04.2024). 19,66 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,00 CHF am 03.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,89 CHF belaufen.

Die Ypsomed-Bilanz für Q4 2024 wird am 22.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 21.05.2025.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,66 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch