Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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29.09.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Anleger schicken Ypsomed am Vormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Ypsomed. Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 365,20 CHF.
Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 365,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'761 Punkten steht. In der Spitze fiel die Ypsomed-Aktie bis auf 365,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 365,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 269 Ypsomed-Aktien.
Am 19.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,46 Prozent hinzugewinnen. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 28,67 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,23 CHF.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,09 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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