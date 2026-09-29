Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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29.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 364,40 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 364,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'775 Punkten realisiert. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 363,40 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 365,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'898 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Am 19.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 418,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,71 Prozent. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,23 CHF aus.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,09 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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