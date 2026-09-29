Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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29.09.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag stärker
Die Aktie von Ypsomed zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 367,60 CHF.
Das Papier von Ypsomed konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 367,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'857 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Ypsomed-Aktie bei 367,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 365,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'769 Ypsomed-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 12,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 29,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,23 CHF ausgeschüttet werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,09 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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