Ypsomed Aktie News: Ypsomed schiebt sich am Montagvormittag vor

Das Papier von Ypsomed konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 363,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'917 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Ypsomed-Aktie sogar auf 363,20 CHF. Bei 363,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 221 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (418,00 CHF) erklomm das Papier am 19.08.2026. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 15,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 28,28 Prozent sinken.

Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,23 CHF je Ypsomed-Aktie.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,09 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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