Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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28.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Anleger greifen bei Ypsomed am Montagnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 366,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 366,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'848 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 367,00 CHF. Bei 363,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'173 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 418,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2026). 13,96 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.
Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,23 CHF je Ypsomed-Aktie.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,09 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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