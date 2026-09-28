Ypsomed Aktie News: Anleger greifen bei Ypsomed am Montagnachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 366,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'848 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 367,00 CHF. Bei 363,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'173 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 418,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2026). 13,96 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,23 CHF je Ypsomed-Aktie.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,09 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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