Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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28.09.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 364,00 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 364,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'821 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Ypsomed-Aktie bei 366,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 363,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'181 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Bei 418,00 CHF markierte der Titel am 19.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,84 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 28,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,23 CHF aus.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,09 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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