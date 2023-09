Ypsomed Aktie News: Ypsomed präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 263,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'239 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 263,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 260,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 967 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Bei einem Wert von 140,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 86,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.11.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Ypsomed veröffentlicht werden. Ypsomed dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch