Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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28.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Ypsomed gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 400,00 CHF ab.
Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 400,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'326 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 400,00 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 400,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 266 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 4,88 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2026 auf bis zu 260,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 53,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,33 CHF belaufen.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,20 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Ypsomed am 28.08.2026
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