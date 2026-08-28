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28.08.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 403,40 CHF.

Ypsomed
402.26 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'289 Punkten steht. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 405,00 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 400,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'884 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 3,99 Prozent Luft nach oben. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,33 CHF je Ypsomed-Aktie.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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