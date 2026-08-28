Ypsomed Aktie News: Ypsomed reagiert am Freitagmittag positiv

Um 12:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 405,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ypsomed-Aktie zog in der Spitze bis auf 405,00 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 400,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'076 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 419,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 35,68 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,33 CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 13,20 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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