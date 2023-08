Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 04:28 Uhr 0,2 Prozent auf 250,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'560 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 247,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'813 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 273,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 18.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 9,20 Prozent zulegen. Bei 138,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.11.2024.

